Katze verletzt sich beim Freigang an Angelhaken

Eine besorgte Katzenbesitzerin aus Groß Enzersdorf an der Grenze zu Wien meldete sich am Montag bei der „Krone Tierecke“. Ihr Liebling hatte sich beim Freigang an einem Angelhaken verletzt - das Metall hatte sich durch die Pfote gebohrt und musste von der Tierärztin herausgeschnitten werden. „Fakt ist: Anglerzeug gehört ordnungsgemäß versperrt. Unfälle, Verletzungen und ähnliches können auch andere Verläufe haben“, ärgert sich die Halterin der armen Fellnase.