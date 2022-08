Mehr Energie für Pflegekräfte in Niederösterreich

„Die letzten beiden Jahre sind nicht spurlos an uns vorübergegangen“, weiß Präsidentin Michaela Hinterholzer. Daher kooperiert das Hilfswerk nun mit dem St. Pöltner Fitnessstudio „Go Active“. „Wir wollen das Energielevel nach Corona erhöhen und die Menschen zusammenbringen“, so Hinterholzer. Gemeinsames Hinschnuppern in Sportarten ist ebenso möglich wie Körperanalysen. Im Herbst sollen Online-Kurse folgen.