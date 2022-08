Werkstatt in Flammen: Anwohnerin schlug Alarm

Bei der Polizei gab die 31-Jährige an, dass sie Freitagnacht gegen 23.15 Uhr ein lautes Knistern in ihrer Wohnung in Rettenegg vernahm. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie, dass der Holzschuppen nebenan lichterloh brannte. Sofort verständigte die Oststeirerin die Einsatzkräfte.