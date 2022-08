Mit Motorrad in Pkw gekracht: 16-Jähriger verletzt

Mit Notarzthubschrauber in Klinik

In weiterer Folge krachte der Jugendliche frontal gegen den Pkw des Deutschen und verletzte sich. Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik nach Innsbruck. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden. Die B179 war für rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.