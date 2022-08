Vom weiten Ausflugsland zum Urlaubsziel

Digitale Nutzung

Um auch weiter bei der Kundenzufriedenheit zu punkten, wird in Sachen Neuerungen nachgelegt: „Wir haben mit der Umfrage sehr genau zugehört, wo die Reise hingehen soll“, hält Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-Card, fest. So werde derzeit die Onlinenutzung samt neuer App adaptiert.“ Damit braucht es künftig nur noch wenige Klicks bis zur Nutzung“, so Wögerer. Ein digitaler Ausflugsplaner schlägt künftig Ziele vor und liefert die An- und Abfahrtswege gleich dazu.