Noch mehr Aufsteirern ist heuer angesagt

Noch mehr Aufsteirern steht heuer in der Grazer Innenstadt auf dem Programm. Am Sonntag, dem 18. September, geht das schönste und größte Volkskulturfest des Landes wie vor der Pandemie über die Bühne. Zudem warten auf die Besucher auch die im Vorjahr erstmals angebotenen und bereits jetzt so beliebten Hof-Konzerte.