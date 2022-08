Fusch: Bauernhaus fing Feuer - zwei Verletzte

Aus noch unbekannter Ursache geriet Freitagmittag ein altes Bauernhaus in Fusch an der Glocknerstraße in Salzburg in Brand. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Laut ersten Informationen verletzten sich zwei Bewohner. Sie mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung offenbar ins Spital.