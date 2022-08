Bohrte Zahnarzt sich ein Steuer-Loch?

Rund 800.000 Euro an Steuern soll ein Salzburger Zahnarzt an Steuern hinterzogen haben, bei weiteren 362.000 Euro soll es beim Versuch geblieben sein. Diesen Vorwurf machen ihm jedenfalls das Finanzamt und die Salzburger Staatsanwaltschaft. Zum Prozesstermin am Donnerstag erschien der Zahnmediziner mit prominenter Rückendeckung. Verteidigt wird der gebürtige Deutsche nämlich vom Wiener Promi-Anwalt Manfred Ainedter, der etwa auch Karl-Heinz Grasser vertreten hatte.