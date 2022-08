Mit Maishofener Modell gegen Spekulation

Ein fairer Zugang für die Einheimischen, so Eder: „So schließen wir den Spekulationsgedanken aus.“ Sollte ein Verkauf notwendig werden, geht der Grund zurück an die Gemeinde – das Haus wird zum Schätzwert vom nächsten Bewerber abgelöst. Es sei die einzige Chance, damit Baugrund nicht am gnadenlosen Immo-Markt landet, betont Eder: „Damit wollen wir dem Abverkauf der Heimat vorbeugen.“