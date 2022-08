Hörl/Horst als Gruppensieger im EM-Achtelfinale

Julian Hörl/Alexander Horst haben am Mittwoch im Beachvolleyball bei den European Championships in München als Gruppensieger den direkten Einzug ins Achtelfinale geschafft - nach 2:1-Siegen über Matthew Immers/Stefan Boermans aus den Niederlanden und die favorisierten Deutschen Nils Ehlers/Clemens Wickler! Seinen nächsten Einsatz hat das Duo am Freitag.