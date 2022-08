Trainer Sernow setzt mal auf die 13

Von Endrang acht in der alten Volley League-Saison nach drei Corona-Auszeiten will Uli Sernow nichts mehr hören. Der Blick des PSVBG-Machers ist nur nach vorne gerichtet. Am Montag stiegen die Girls in die Vorbereitung ein. Mit Anouk van Noord und Anastasiia Tyshchenko waren zwei Neuzugänge dabei. Ein dritter fehlte mit Zuspielerin Sonja Schweiger wie auch Sarah Wolf noch. Beide kommen mit einer Woche Verspätung zur Mannschaft. Zu der auch noch eine Mittelblockerin aus Neuseeland stoßen soll.