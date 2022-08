Neues grünes Gewand für Filzmooser Jesus-Kindl

Normalerweise trägt es im Sommer grün. Doch mit den Jahren verfärbte sich das Gewand schwarz. Seit Montag aber leuchtet es wieder in samtenem Grün – dank des Ehepaars Salchegger: „Es war eine Herzensangelegenheit.“ Es spendierte dem Kind ein neues Sommer-Gewand, was es bis zum Advent tragen wird. Den richtigen Stoff fand das Paar beim Fahnen-Gärtner im Pinzgau. Schneidermeisterin Katharina Rettenwender nähte, Elisabeth Mayrhofester bestickte es in Gold. Pfarrer Josef Hirnsperger gab seinen Segen.