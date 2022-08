Nach Ländle-Pleite: Hartberg wieder ein Sorgenkind

Viel Arbeit in der Oststeiermark

Gelingt das nicht, dann droht wohl wie schon in der letzten Saison ein Kampf auf Biegen und Brechen um den Klassenerhalt. Noch müssen im „Armenhaus“ der Liga aber nicht die Alarmglocken schrillen. Weil Hartberg lange Zeit alles im Griff hatte. „Wir haben hervorragende 40 Minuten gespielt und danach einen Toten zum Leben erweckt. Aus dem Nichts heraus gehen wir mit 1:2 in die Pause und präsentieren uns in der letzten halben Stunde inferior. So kann man in der Bundesliga nicht spielen“, knurrte Klaus Schmidt.