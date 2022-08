Aufgepäppelte Igel suchen wieder Platz im Freien!

Der Verein unter Monika Grossmann leistet an seinem neuen Standort in Graz-Mariatrot wirklich wunderbare Arbeit und versorgt so viele Schützlinge. Von der Eule über Eichhörnchen, Wildkaninchen zu Rehkitz und Co. Ultimatives Ziel ist es, die Tiere, sobald sie wieder gesund und fit sind, auszuwildern.