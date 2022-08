Jubel für Muti und die Wiener Philharmoniker

Überragendes Chorkonzert am Vormittag

Nach der Pause dann die nächste Beerdigung: Liszts „Von der Wiege bis ins Grabe“. Auch in dieser Symphonischen Dichtung ließ sich Muti nicht von der Melancholie verführen, den großen Pathos hob er sich nämlich für das Finale des Konzerts auf. Um das Publikum nicht komplett in einen toten Sonntag zu schicken, wählte man zum Schluss den „Prologo in cielo“ aus Arrigo Boitos „Mefistofele“ und diese Wahl sorgte dafür, dass der Vormittag vor allem als überragendes Chorkonzert in Erinnerung blieb.