Reutte: 16-Jähriger prügelte in Lokal auf Mann ein

Völlig eskaliert ist ein Streit in der Nacht auf Sonntag zwischen einem Teenager (16) und einem 36-Jährigen in einem Lokal in Reutte in Tirol. Der Jugendliche prügelte mit der Faust auf seinen Kontrahenten ein und verletzte diesen dabei. Weil er sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigt hatte, wurde der junge Verdächtige vorläufig festgenommen.