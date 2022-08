Für Tempo 100 fehlt nur noch eine Unterschrift

Wir haben dem Ministerium Arbeit abgenommen und eine betreffende Verordnung vorverfasst.“ Im Kampf um ein Tempo-100-Limit auf der Autobahn steigt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler weiter selbst ordentlich auf das Gaspedal. Nun hat man in der Landeshauptstadt sogar ein eigenes Schriftstück angefertigt, damit der 100er von St. Pölten-Ost bis zum Knoten St. Pölten-Süd schon im September in Kraft treten kann. Begründet wird die Temporeduktion im selbst formulierten Text mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Reduktion von Lärm und Schadstoffen. „Die Verordnung muss nur noch unterzeichnet und kundgemacht werden“, richtet sich Stadler an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).