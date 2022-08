Alko-Unfall mit Wohnmobil mit sechs Verletzten

Mit knapp zwei Promille setzte sich in der Nacht auf Samstag ein Flachgauer (36) ans Steuer seines Wohnmobils und fuhr von einem Grundstück in die L101 in Elixhausen ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines Türken (21) und das Wohnmobil wurde gegen eine Hausmauer geschleudert.