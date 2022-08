Frau findet zwei ausgesetzte Kätzchen in Nußdorf

„Warum setzt jemand - noch dazu an so einer gefährlichen Stelle - hilflose Katzenkinder aus, anstatt keine 20 Minuten zu uns zu fahren und sie ordnungsgemäß abzugeben?“ fragt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „So süß die beiden sind, aber sie hätten nicht einmal geboren werden dürfen, wenn sich der Halter an die gesetzliche Kastrationspflicht gehalten hätte. Aber die beiden unschuldigen Kinder dann auch noch feige in Todesgefahr zu bringen, schlägt wirklich dem Fass den Boden aus! Auf dieser Strecke wird durchwegs über 100 km/h gefahren, da hat so ein kleines Wesen keine Chance.“