Energie wird jetzt zum teuren Gut im weiten Land

Sparpotenzial gibt es in den heimischen Haushalten, jedenfalls genug (siehe Grafik). Vor allem bei Heizung und Privat-Pkw: „Der Durchschnittshaushalt kann um die 200 Euro pro Jahr allein durch den bewussten Umgang mit Strom sparen. Sieht man sich die Möglichkeiten bei Heizungen und Auto an, dann könnten sogar die aktuellen Preissprünge noch ordentlich eingefangen werden“, so die Energieexperten.