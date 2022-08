Starker Anstieg: Bergtod schlug heuer 37 Mal zu

Begleiter schlug Alarm

Seine Leidenschaft des Mineraliensammelns ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr einem 66-jährigen Unterländer am Ochsner (3107 m) in Ginzling zum tödlichen Verhängnis geworden. Der erfahrene Alpinist war mit einem Kollegen durch das Hochtal der Gunggl zur Mineraliensuche auf die Nordseite des Ochsners gestiegen. Als er zum Rucksackdepot absteigen wollte, kam er aus unbekannter Ursache in rund 2760 Metern zu Sturz und stürzte in der Folge im Bereich des Ochsnerkees etwa 150 Meter über steile Felsabbrüche. Sein hinter ihm gehender Begleiter schlug Alarm.