Exportförderung - zeigen Sie der Welt Ihr Produkt

Die SFG nimmt die Sache mit Ihnen in Angriff

Denn: Der Wettbewerb endet nicht an der Landesgrenze - in vielen Bereichen fängt er jenseits derselben erst an. Denn die wirklich spannenden Projekte werden länderübergreifend ausgeschrieben. Wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Bereich Architektur oder Ingenieurswesen wissen, ist die Teilnahme an einer internationalen Ausschreibung mit hohem Aufwand verbunden. Zögern Sie dennoch nicht. Die SFG nimmt die Sache mit Ihnen in Angriff und fördert sowohl externe Beratung als auch die Reise.