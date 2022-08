„Die Leute zieht es wieder zurück auf das Land“

Ein Findling mit einer kunstvoll gestalteten Marien-Statue, in Anlehnung an die daneben liegende Pfarrkirche Maria am Stein, umrahmt den imposanten Trinkbrunnen vor dem Gemeindamt: Vor dem Besuch bei Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher gönnte sich die „Krone“ eine herrliche Erfrischung mit Blick auf das im Jahre 1509 erbaute Schloss Lichtenau, wo die Sonderschule untergebracht ist: „Eine Gemeinde braucht das Liebenswerte und das Lebenswerte“, erzählt die seit 2004 amtierende Dorfanführerin im Oberpinzgauer Dialekt. „Bei uns wird der Zusammenhalt gelebt, das ist wichtig. Alle machen mit. Und wenn etwas ist, dann sind alle da.“