Brutale Schlägereien hielten Polizei auf Trab

Zwei Männer wurden am Samstagabend bei Schägereien in Feldbach und Graz teils schwer verletzt. Die Gemeinsamkeit: Es war reichlich Alkohol im Spiel. In Graz zertrümmerte ein 37-Jähriger eine Whisky-Flasche am Kopf seines Kontrahenten. In Feldbach ließ ein 43-Jähriger sein schwer verletztes Opfer liegen und fuhr davon - schwer betrunken.