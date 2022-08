Sie könnten die neuen Doppler und Horst werden

Lia Berger hat Tränen in den Augen. Die Emotionen kochten bei der 15-Jährigen gestern beim Damen-Match über, ihr ist klar: „Ich will hier unbedingt mal spielen.“ Die Meinung teilt auch ihr Bruder Tim und sein Beach-Partner Timo Hammarberg (18): „Seit ich es als Kind einmal gesehen habe, wollte ich hier spielen. Das ist das Ziel jedes Beachvolleyballers in Österreich!“