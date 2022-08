1, 2, 3 - bringt digital Transporter herbei

Digitaler Schlüssel für Fahrzeuge

Gesperrt werden die Fahrzeuge mittels digitalen Schlüssels, die mit SMS per Link aufs Handy kommen., Und bezahlt wird ebenfalls online. Die Mietpreise mit unbegrenzten Kilometern liegen zwischen 45 und 75 Euro für 24 Stunden und je nach Größe des Transporters. Standorte in Niederösterreich sind unter anderem in Wiener Neustadt, im Industriezetrum NÖ-Süd in Wiener Neudorf, in Klosterneuburg oder in Gerasdorf.