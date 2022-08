Fever 333: Mit viel Geduld die Welt verändern

Inwieweit hat euch die seit Jahren andauernde, schwierige Lage in den USA zu Bandgründung motiviert und wie stark war der Einfluss anderer Bands, die sich auch in eurer Gegend bewegen?

Butler: Es gibt tolle Künstler und Bands wie Public Enemy, Bob Dylan, Bob Marley oder Rage Against The Machine, die wichtige Arbeit geleistet haben. Sie hatten klare Visionen und haben die Latte sehr hochgelegt. Man kann Kunst auch mit Aktivismus verbinden und Soziopolitisches einknüpfen. Das Klima in den USA ist gerade sehr heftig, aber war in der Geschichte immer schon sehr angespannt. Farbige und liberal denkende Menschen hatten es noch nie leicht. Es ist derzeit sehr wild und turbulent und vor allem brutal, aber das war immer schon so. In den Schulen lernst du nur relativ aktuelle Geschichte, aber die Verwerfungen und Brutalitäten der Vergangenheit werden ausgeschwiegen. Wir haben uns in den letzten zehn, 15 Jahren selbst so weit gebildet, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, wir können nun dieses Projekt starten.