Neue Ampelphasen ersparen Pendlern viele Stunden

Die Kreuzung an Ketzergasse, Triester Straße und Ortsstraße an der Landesgrenze zwischen Vösendorf und Wien ist eine der meistbefahrenen Kreuzungen ganz Österreichs. Neben zahlreichen Einfahrten in die Kreuzung kommt dort noch die hohe Frequenz der Badner Bahn, deren Gleise beim Abbiegen gequert werden, erschwerend hinzu. Besonders aus NÖ kommend sorgt dieses Nadelöhr oft für überlange Wartezeiten, die am Nervenkostüm der Pendler zerren. Doch Besserung ist in Sicht!