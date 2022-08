Tirol: Mumifizierte Leiche von Vermisstem entdeckt

Leiche lag in steilem Gelände

Bereits Mitte Juli wurde in Matreiwald, einem Ortsteil von Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land), „eine mumifizierte Leiche in steilem Gelände aufgefunden“, wie die Tiroler Polizei am Dienstag berichtete. Im Zuge von umfassenden Untersuchungen konnte die Identität nun geklärt werden. „Es handelt sich um den 82-jährigen Vermissten“, so die Ermittler weiter.