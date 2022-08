Knalleffekt: Avdijaj wechselt zu Schweizer Meister

„Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, die im Vertrag vereinbarte Ausstiegsklausel in Anspruch zu nehmen. Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, weil ich hier eine gute Zeit hatte und wir gemeinsam sportlich den Klassenerhalt geschafft haben“, so Avdijaj in einer Klubaussendung. „Jeder Sportler ist bestrebt sich weiterzuentwickeln und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Durch meinen Wechsel nach Zürich kann ich in der laufenden Saison international spielen. Vor allem aber die Möglichkeit erneut von Franco Foda trainiert zu werden, hat mich diese Entscheidung treffen lassen.“