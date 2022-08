Nachwuchsbauern haben großes Herz für Schweine

So auch bei Manuel Hauer, Züchter in Großgerharts bei Thaya im Waldviertel. 100 Mutterschweine genießen im neuen Bioschweinestall temperiertes Trinkwasser, automatische Fütterung, viel Holz sowie Stroh – und fühlen sich so sauwohl: „Alle Ställe sind mit einem Auslauf versehen. So kommt auch viel Sonne hinein. Sie ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tierärzte“, so Hauer im Gespräch.