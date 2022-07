Schriftsteller Jad Turjman verunglückte tödlich

Die Salzburger Integrationslandesrätin Andrea Klambauer (NEOS) würdigte den Autor am Sonntag in einer Aussendung: „Wenn ich an Jad denke, sehe ich ihn im intensiven Gespräch mit Jugendlichen. Er hatte die große Gabe, mit jungen Menschen über wichtige gesellschaftliche Themen zu sprechen und neue Sichtweisen zu ermöglichen.“ So habe er auch für das Land Salzburg Veranstaltungen im Bereich Jugend und Integration als Vortragender bereichert. „Er hatte aufgrund seiner eigenen Erfahrungen großes Verständnis für junge Menschen, die die Kultur ihrer Eltern und die ihrer neuen Heimat Salzburg in sich tragen. Er war darüber hinaus ein begabter Schriftsteller, der bereits an seinem dritten Buch erfolgreich schrieb“, so Klambauer.