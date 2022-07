Coronavirus: Ab Montag, 1. August ist alles neu

Was am Sonntag noch gegolten hat, gilt ab morgen nicht mehr: Die Corona-Quarantäne-Regeln fallen, wie berichtet, ab 1. August. Was sich für die die Niederösterreicher ändert: Quarantänebescheide, die über den Montag hinausgehen, sind ab 1. August nichtig. Man kann also auch als Infizierter mit Maske wieder raus.