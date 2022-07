Hypo Salzburg plagen fehlende Kundengelder

Paukenschlag in der Causa rund um erfundene Kredite bei der Hypo Salzburg! Eine ehemalige Mitarbeiterin einer Flachgauer Filiale soll nicht nur, wie berichtet, zumindest vier Jahre lang Kunden frei erfunden haben, für die sie in weiterer Folge Verbraucherkredite abgeschlossen hat. Rund drei Millionen Euro dürften so in ihre Tasche geflossen sein.