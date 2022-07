Behörden-Einsatzleiter: „Unwetter immer häufiger“

Nach dem gestrigen Starkregenereignis wurde seitens der Feuerwehr Bezirksalarm ausgelöst. Häuser mussten evakuiert werden und einige Betroffene wurden aufgefordert, sich nur noch in den oberen Stockwerken aufzuhalten. 237 Mann der Feuerwehr waren am Freitag damit beschäftigt, die nötigste Infrastruktur so schnell wie möglich wieder in Schuss zu bringen. Da geht es etwa um Zufahrtsstrecken für mögliche Einsätze. Aktuell werden auch die Schutzverbauungen, die sich wirklich bewährt haben, für den nächsten Einsatz vorbereitet und ausgebaggert.