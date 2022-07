Unbekannte fluteten öffentliches Gebäude

Unbekannte Täter verstopften in der Nacht auf Donnerstag das Waschbecken einer öffentlichen WC-Anlage in Lamprechtshausen und drehten dann den Wasserhahn auf. Dadurch wurde das Gebäude geflutet und das Wasser sickerte durch den Boden in einen darunter liegenden Gemeinderaum. Decke und Boden wurden dabei stark beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.