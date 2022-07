Wanderer stürzte 100 Meter über Felsgelände ab

Bergunglück in Tragöß: Ein 34-Jähriger, der am „Dr.-Kotek-Steig“ unterwegs war, kam plötzlich zu Sturz und rutschte 100 Meter über felsiges Gelände ab! Der Steirer erlitt Kopfverletzungen, ein zufällig in der Nähe befindlicher Bergretter leistete Hilfe.