Pamina fliegen die Stofftiere um die Ohren

Trotzdem stehen auch die Vollprofis immer wieder vor Herausforderungen, wie der Kostümdirektor der Salzburger Festspiele Jan Meier, der „Krone“ verrät: „Eine komplette Ritterrüstung so zu präparieren, dass diese mit zwei Handgriffen vom Darsteller selbst auf der Bühne ausgezogen werden kann, war tatsächlich der ausgefallenste Wunsch, den ein Künstler mir gegenüber geäußert hat“, verrät Meier. Wer der kreative Ritter war, wollte er aber nicht verraten. Nur so viel: In der Zauberflöte hat Meier am intensivsten an der Idee getüftelt, die Stofftiere aus dem Zimmer der drei Knaben so zum Leben zu erwecken, dass sie fliegen und tanzen können.