„Gott hat offenbar noch andere Pläne mit mir“

Warum der junge und gesunde Mann einen Herzstillstand erlitten hat? Die Ärzte vermuten einen angeborenen Herzfehler. Bemerkenswert: Gazolik landete nach seiner Wiederbelebung genau auf der Intensivstation am Uniklinikum, auf der Bernhard Hufnagl tagtäglich arbeitet. „Es war toll, dass ich ihn weiter betreuen konnte. So konnte ich beobachten, wie sich sein Zustand stündlich verbessert hat“, sagt Hufnagl. Selbst für den routinierten Profi ist der 26-Jährige ein besonderer Patient. „So einen Herzstillstand überleben etwa zehn Prozent. Viele tragen aber massive Hirnschäden davon. Dass Herr Gazolik das so gut überstanden hat, liegt sicher vor allem daran, dass ihm sofort geholfen wurde“, sagt Hufnagl. Das ist auch ein Gedanke, den Adam Gazolik nicht so ganz los wird. „So viele überleben nicht. Das heißt, dass Gott offenbar noch andere Pläne mit mir hat“, schmunzelt er. Die Intensivstation am Uniklinikum durfte der 26-jährige am Donnerstag bereits wieder verlassen.