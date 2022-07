Salzburg erwartet ab Freitag Mega-Stau

Bereits ab Freitagnacht ist mit ersten Verzögerungen und Behinderungen zu rechnen. Der Höhepunkt der Reisewelle wird, wie üblich, für Samstag prognostiziert. Die bekannten Abfahrtssperren sind von Donnerstag bis Sonntag im Bereich der Tauernautobahn aktiv.

Einen besonders neuralgischen Punkt macht der ÖAMTC im Pongau aus: „Auf der Tauern Autobahn (A 10) verengen derzeit zwischen Hallein und Zetzenberg Tunnel auf über 30 Kilometern einige Baustellenbereiche die Fahrbahn. Schon kleine Pannen können in diesen Engstellen zu kilometerlangen Staus führen." Deswegen werde dort ein Mitarbeiter auf einem Motorrad unterwegs sein, der kleine Pannen an Ort und Stelle rasch beheben kann, so der ÖAMTC. Zum Einsatz kommt auch ein Flugzeug des ADAC, dass die Verkehrsentwicklung in Süddeutschland und Westösterreich im Blick haben soll.