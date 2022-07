Volle Kraft mit Sonnenstrom

Gerade ist die Sanierung des Kindergartens fertig geworden – zwei Gruppen hat die Gemeinde Berndorf dazu gebaut. „Wir haben mittlerweile immer mehr Unter-Dreijährige zur Betreuung und auch die anderen Gruppen sind voll“, sagt der Bürgermeister Johann Stameseder. Die Flachgauer Gemeinde ist nicht nur bei ihren Bewohnern beliebt, sondern auch bei Zuwanderern. Aber: In Berndorf ist das Bauland knapp. „Trotzdem ist es uns wichtig, dass junge Familien aus Berndorf die Möglichkeit haben, zu bauen“, sagt der Ortschef. Deswegen ließ er in der Vergangenheit einige Flächen neu widmen und verkaufte sie günstig an junge Familien: um unschlagbare 103 Euro pro Quadratmeter. „Hier ist jedoch schon alles verkauft, zurzeit gibt es also wenig Chancen auf Bauland“, sagt Stameseder.