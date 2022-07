„Toxische Ehe“ beendet: Weiter Wirbel um Tierheime

Angetreten ist man, um zu verkünden, dass fünf steirische Tierheimbetreiber (Arche, Franziskus, Trieben, Kapfenberg, Straß) per 31. Dezember ihre Verträge mit dem Land aufkündigen. Das heißt, dass sie keine zugewiesenen Tiere mehr aufnehmen, weil das Land zu wenig bezahle. Festgemacht wird das schon allein an diesem „einfachen Rechenbeispiel“. Vom Land vorgeschrieben seien für die Arche Noah 25 Mitarbeiter; das bedeute 750.000 Euro an Personalkosten. Gezahlt würden nur 635.000 Euro.