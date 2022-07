Olympia-Flair! Leichtathletik-Stars stürmen Graz

Siebenkampf-Königin Ivona Dadic musste blessiert die WM auslassen, brennt umso mehr auf Graz: „Hier und in Andorf absolviere ich meine letzten beiden Tests für die EM, die in drei Wochen in München steigt. Jetzt geht’s um Wettkampfsicherheit und Selbstvertrauen.“ Eine WM-Medaille will sie nächstes Jahr in Budapest nachholen.