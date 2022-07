Mega-Hitze und Wassermangel: Helfen wir Wildtieren

Auch die Kleinen brauchen Hilfe, vom Igel bis zur Biene. „Wasserstellen anlegen, so viele wie geht“, appelliert Johannes Gepp, Chef des Naturschutzbundes, an alle. „Aber so, dass die Insekten wieder rauskommen, nicht ertrinken.“ Das Mitgefühl der Menschen schützt uns selbst auch. Denn: „Wenn Wespen etwa zu wenig Wasser finden um ihre Nachkommen zu versorgen, äußert sich das in vermehrter Aggression.“ Biene und Co. „tanken“ Wasser in ihren Hinterleibern, „sie brauchen das auch, um den Bau abzukühlen, sie fächeln, was zu erfrischendem Sprühnebel führt“.