Ein Hauch Tour de France rollt durch Graz

Mit Geraint Thomas gelang es den Veranstaltern rund um Heinz Bauer, einen echten Superstar in die Murmetropole zu locken. Der Waliser ist zweifacher Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und gewann 2018 die Tour de France. In diesem Jahr beendete der 36-Jährige die „Große Schleife“ auf dem starken dritten Platz. Heute zeigt er sich Tausenden Fans in der Steiermark.