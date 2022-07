Mit Covid-19 an drei Tagen ins Lokal gegangen

Der Einheimische war bereits am 24. Februar positiv getestet worden - mit einem CT-Wert von 19,5. Trotzdem ging er am 26. Februar, also nur zwei Tage später, in ein Restaurant, wo zu diesem Zeitpunkt insgesamt 120 Personen dinierten. Am darauffolgenden Tag besuchte er das Lokal erneut. Und zwei Tage danach sogar ein drittes Mal.