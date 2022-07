Generali Open: Junge Fans voll im Tennisfieber

Auch eine Gruppe am Center Court ist begeistert. Von der Tribüne aus verfolgen die jungen Mitglieder von Wipptal Tennis gebannt ein Match. Der Tennisverein hat die Generali Open schon mehrmals besucht. Julia (8) ist zum ersten Mal dabei – und überwältigt. „So cool“, ist alles, was sie herausbringt. Sie hat am Kids Day noch etwas Besonderes vor: „Ich will schauen, wie schnell ich einen Ball schlagen kann!“