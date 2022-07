Auto krachte beim Überholen gegen Traktor-Mähwerk

Beim Überholen von Traktoren ist höchste Vorsicht geboten - das zeigte sich erneut am Montagmorgen in St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau): Auf der Katschtalstraße, kurz vor dem Ortsgebiet von St. Peter, setzte ein 60-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen eines Traktors an. Zeitgleich wollte der 29-jährige Traktorlenker nach links in eine Wiese abbiegen. Vorne am Traktor hatte er ein Mähwerk montiert.