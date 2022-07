Biker mit gefälschtem Schein krachte in Wagen

In Eugendorf endete am frühen Sonntagabend ein Verkehrsunfall glimpflich: Im zweispurigen Kreisverkehr bremste ein Autofahrer wegen Orientierungsschwierigkeiten ab. Ein nachkommender Motorradfahrer fuhr an der linken Seite des Wagens vorbei und touchierte dabei die Front des Pkws mit Wiener Kennzeichen.