Auto-Einbruch: Lenker schlief auf der Rückbank

In der Nacht auf Sonntag versuchte in Kapfenberg ein unbekannter Mann in ein abgestelltes Auto einzubrechen. Was er zunächst nicht gesehen haben dürfte: Der Autobesitzer schlief auf der Rückbank! Als der Deutsche durch laute Geräusche aufwachte und bemerkte, dass sich jemand am Auto zu schaffen macht, schlug er mehrmals von innen gegen die Scheibe und der Täter flüchtete.